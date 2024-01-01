2024 yılbaşı Milli Piyango yarım bilete ne kadar ikramiye vuracak? Yarım bilete kaç para çıkacak? 2024 Milli Piyango kazanan numaraları…
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sona erdi ve milyonlarca katılımcı, kendi numaralarının kura sonuçlarıyla eşleşip eşleşmediğini öğrenme heyecanını yaşadı. Büyük ikramiye ve diğer ödüller sahiplerini buldu, tam, yarım ve çeyrek biletlerle katılanlar arasında sevinç dolu anlar yaşandı. Yarım bilet sahipleri, çekilişin ardından kazandıkları ikramiyenin miktarını merakla bekliyor. İşte 2024 Milli Piyango Yarım bilete çıkacak ikramiye…
Milli Piyango'nun yılbaşına özel çekilişinde tam, yarım ve çeyrek bilet seçenekleriyle toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL değerinde ikramiye dağıtılacak. Yarım bilet alan katılımcılar, kendi numaralarının büyük ikramiyeden payına düşen miktarı şimdiden merakla araştırmaya başladı. Peki, yarım bilet ne kadar, kaç TL veriyor? Milli Piyango yarım bilete kaç para çıkıyor?
2024 MİLLİ PİYANGO YARIM BİLETE KAÇ TL ÇIKIYOR?
Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişinde yarım bilete 200 bin TL ikramiye çıkıyor.
Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra, diğer ikramiye rakamları da büyük ilgi görüyor. Tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL olan biletler için toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ikramiye dağıtılacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet 100 TL
Yarım bilet 200 TL
Tam bilet 400 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL ALINIR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından dijital olarak da satın alınıyor.
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