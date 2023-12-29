Çeyrek Bilet 2024 ne kadar, kaç TL çıkıyor? Milli Piyango çeyrek bilete ne çıkar?

Yılbaşı heyecanıyla birlikte, vatandaşlar çeyrek bilet fiyatlarını gündemlerine aldı. Her sene olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango, yılbaşı çekilişleriyle büyük ikramiyeler dağıtarak, şanslı talihlilere milyonlarca lira kazandırma vaadiyle dikkat çekiyor. Çeyrek bilet sahipleri, daha küçük bir yatırımla büyük ikramiye şansı elde edebilme fırsatını değerlendirmek istiyor.

ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?