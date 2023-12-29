Çeyrek Bilet 2024 ne kadar, kaç TL çıkıyor? Milli Piyango çeyrek bilete ne çıkar?
Yılbaşı yaklaşırken, vatandaşlar Milli Piyango'nun heyecanla beklenen çekilişine odaklanmış durumda. 31 Aralık 2023 Pazar gecesi noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, milyonlarca kişi tarafından canlı yayınlanacak ve büyük ikramiye olan 400 milyon TL'nin kime çıkacağı merakla bekleniyor. Peki çeyrek bilet 2024 ne kadar, kaç TL çıkıyor? Milli Piyango çeyrek bilete ne çıkar?
Yılbaşı heyecanıyla birlikte, vatandaşlar çeyrek bilet fiyatlarını gündemlerine aldı. Her sene olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango, yılbaşı çekilişleriyle büyük ikramiyeler dağıtarak, şanslı talihlilere milyonlarca lira kazandırma vaadiyle dikkat çekiyor. Çeyrek bilet sahipleri, daha küçük bir yatırımla büyük ikramiye şansı elde edebilme fırsatını değerlendirmek istiyor.
ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?
2024 çeyrek bilet fiyatı bu yıl 100 TL olarak belirlendi.
Bu yıl MPİ yarım bilet 200 TL, tam bilet ise 400 TL'den satılıyor.
MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLETE NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?
Çeyrek bilet demek, kazanılan ikramiyenin dörtte birini almaya hak kazanmak demektir. Yani bu yıl 2024 yılbaşı büyük ikramiyesinin 400 milyon TL olduğu göz önüne alındığında eğer büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarsa, şanslı numaraları taşıyan biletin sahibi 100 milyon TL ödül alabilecek.
2024 YILBAŞINDA NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?
1 adet 400.000.000 TL, toplam 400.000.000 TL
2 adet 40.000.000 TL, toplam 80.000.000 TL
10 adet 4.000.000 TL, toplam 40.000.000 TL
20 adet 1.000.000 TL, toplam 20.000.000 TL
30 adet 750.000 TL, toplam 22.500.000 TL
10 adet 10.000 TL, toplam 100.000 TL
80 adet 75.000 TL, toplam 6.000.000 TL
100 adet 30.000 TL, toplam 3.000.000 TL
170 adet 15.000 TL, toplam 2.550.000 TL
800 adet 8.000 TL, toplam 6.400.000 TL
6.000 adet 5.000 TL, toplam 30.000.000 TL
40.000 adet 3.000 TL, toplam 120.000.000 TL
200.000 adet 1.200 TL, toplam 240.000.000 TL
700.000 adet 800 TL, toplam 560.000.000 TL
2.000.000 adet 400 TL, toplam 800.000.000 TL
63 Teselli ikramiyesi 400.000 TL toplam 25.200.000 TL
Toplam: 2.947.276 adet bilet toplam 2.355.650.000 TL ödül dağıtılacak.
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