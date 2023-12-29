Hakkari'de korkutan heyelan: 3 kişi yaralandı
Hakkari-Yüksekova kara yolunda meydana heyelanda dağdan düşen kayaların çarptığı kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Karayolları ekipleri, yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.
Kaya ve hafriyatın çarptığı kamyonet savrulup yol kenarındaki demir bariyerlere çarpıp alt kısmı dere yatağı olan uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.
Olayda kamyonetteki üç kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karayolları ekipleri, yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.
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