Günlük kiralık evde kurallar netleşti! Uymayana 1 milyon TL ceza





BİR YILDA 4 KEZ KİRAYA CEZA GELECEK

Bir binada en az 5 dairesi bulunan ve bunları kiralamak isteyenler iş yeri ruhsatı alacak. 100 günden uzun süreli kiralama yapılan evler, düzenlemenin dışında kalacak. Her seferinde 100 günden daha uzun süreli kiralama yapan ev sahipleri de takip edilecek. Aynı konut bir yılda 4 kez, 100 günden uzun süreli kiraya verilirse 1 milyon TL ceza kesilecek.

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