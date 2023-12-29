Deprem bölgesindeki obruklardan çıktı! Rengi herkesi korkuttu: Tam 1 ay boyunca...
Depremin vurduğu Hatay’ın Hassa ilçesinde oluşan obrukların içerisinden zaman zaman çıkan sıvı, bölge halkını meraklandırdı. Obruk içerisinden çıkan suyun renginin siyah aktığını belirten Katranlık Mahallesi Muhtarı Hidayet Solak, "1 ay simsiyah aktı su. Aynen mazot renginde aktı su. Sonra baktık suya yanıksı bir koku var. Dokunduğun zaman elin yağlı gibi oluyordu." dedi.
Asrın felaketinin en büyük yıkım yaptığı Hatay'da çeşitli bölgelerde zaman zaman obruk oluşumları gerçekleşiyor.
Hassa ilçesi Katranlık Mahallesi de obruk oluşumlarının sıklıkla görüldüğü noktalardan birisi durumunda. Katranlık Mahallesi'nde oluşan obruklardan zaman zaman çıkan sıvı madde ise bölge halkını meraklandırdı.
"OBRUKTAN BİR SU ÇIKTI, YAKLAŞIK 1 AY SİMSİYAH AKTI"
Katranlık Mahallesi Muhtarı Hidayet Solak, obruk içerisinden çıkan suyun renginin siyah olduğuna dikkat çekerek, "Bu obruklar depremden sonra oluştu.
Deprem günü aşağıda açılmıştı, bu şekilde. Obruktan bir su çıktı, yaklaşık 1 ay simsiyah aktı su. Aynen mazot renginde aktı su. Sonra baktık suya yanıksı bir koku var. Dokunduğun zaman elin yağlı gibi oluyordu.
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