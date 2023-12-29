Deprem bölgesindeki obruklardan çıktı! Rengi herkesi korkuttu: Tam 1 ay boyunca...

O su yaklaşık bir buçuk ay simsiyah aktı. Burada 20 gün oldu, oluşalı. Aynı şekilde yukarıda 2 tane ve burada açıldı onlar da yeni açıldı. Bu şekilde obruk oluştu ve 3 tane daha var" dedi.

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