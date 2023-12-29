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Milli Piyango bileti ne kadar? Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl alınır? İşte tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2023
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Milli Piyango bileti ne kadar? Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl alınır? İşte tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...

"Milli Piyango bileti ne kadar 2024?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği bu çekilişte, çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleri ile büyük ikramiyeyi kazanma şansınız bulunuyor. Henüz biletiniz almamış olanlar, "Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 Milli Piyango bilet fiyatları ve satın alma detayları.

Yılbaşı çekilişi yaklaşıyor ve milyonlarca kişi büyük ikramiye heyecanını yaşamak için Milli Piyango bileti almak istiyor. İşte 2024 Milli Piyango çeyrek, yarım , tam bilet fiyatları ve online satın alma ekranı!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango online web sitesi, Milli Piyango bayileri ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden satın alabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIN ALMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO 2024 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları şu şekilde:

Tam bilet: 400 TL

Yarım bilet: 200 TL

Çeyrek bilet: 100 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş biletlerinin 31 Aralık Pazar günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden online olarak satışta olması bekleniyor.

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