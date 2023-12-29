Milli Piyango bileti ne kadar? Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl alınır? İşte tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş biletlerinin 31 Aralık Pazar günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden online olarak satışta olması bekleniyor.