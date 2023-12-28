Zonguldak’ta 14 yaşındaki iki kıza cinsel istismar davası sonuçlandı! 23 sanık hapse atıldı

Duruşmada ifadesi alınan tutuklu sanık Cihan E., hataya düştüğünü ve beraatini talep etti. Duruşmanın savcısı ise sanıkların insan ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlamalarından cezalandırılmalarını talep etti.

23 SANIK TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti sanıklardan Erdinç Y., Cihan E. ve Yıldıray D. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Nazlıcan B. ile Hazalnaz K. ise "İnsan ticareti ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 25 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oğuzhan K.'ya ise "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma" suçunun sabit görüldüğüne dikkat çekilerek 19 yıl hapis cezası verildi. Nuri K. da "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Volkan V. da 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan beraat kararı verilirken çocuğa karşı cinsel istismar suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.