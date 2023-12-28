Zonguldak’ta 14 yaşındaki iki kıza cinsel istismar davası sonuçlandı! 23 sanık hapse atıldı
Zonguldak'ta yaşan 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismara uğramasıyla ilgili davada 23 sanığın cezası belli oldu. Halihazırda 8 kişinin tutuklu olduğu davada 23 kişi tutuklandı. Duruşmada hükmün açıklanması geri bırakılırken tutuklu 8 sanık tahliye edildi.
Zonguldak'ta geçtiğimiz yıl gelen bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaşı küçük iki çocuğa karşı fuhşa teşvik, aracılık ve çocuğun cinsel istismar suçu doğrultusunda çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda başlatılan soruşturmada 23 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ilkinde tutuklu sanıklardan 7'si tahliye edildi. Ancak davada yargılanan Volkan V. hükümle tutuklandı. 8'i tutuklu 23 sanığın yargılandığı duruşma istinafa gönderildi.
İstinaf mahkemesi iki kız çocuğuna yönelik "Kişiyi hürriyetten yoksun kılma" ile "Birden fazla kişiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından bazı sanıklar hakkında yeniden karar verilmesini istedi. Diğer sanıklar yönünden herhangi bir bozma ve onama olmaması nedeniyle 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar duruşma gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Hazalnaz K., Nazlıcan B., Erdinç Y., Cihan E., Yıldıray D., Oğuzhan K., Nuri K. ve Volkan V. ile diğer tutuksuz sanıklar katıldı.
Duruşmada ifadesi alınan tutuklu sanık Cihan E., hataya düştüğünü ve beraatini talep etti. Duruşmanın savcısı ise sanıkların insan ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlamalarından cezalandırılmalarını talep etti.
23 SANIK TUTUKLANDI
Mahkeme heyeti sanıklardan Erdinç Y., Cihan E. ve Yıldıray D. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Nazlıcan B. ile Hazalnaz K. ise "İnsan ticareti ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 25 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oğuzhan K.'ya ise "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma" suçunun sabit görüldüğüne dikkat çekilerek 19 yıl hapis cezası verildi. Nuri K. da "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Volkan V. da 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan beraat kararı verilirken çocuğa karşı cinsel istismar suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme, 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.
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