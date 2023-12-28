Türkiye’de illere göre yaşam süreleri çıktı! Kadın-erkek ayrı ayrı hesaplandı! Bir numaraya çok şaşıracaksınız

2023 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak belirlendi. Bu süreçte cinsiyet bazında yapılan incelemeler ise dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Kadınların, erkeklere göre ortalama yaşam süreleri 5,5 yıl daha uzun olduğu belirlendi. İşte illere göre yaşam süreleri...

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