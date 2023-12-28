Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 22 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen 22 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Sis ve buzlanma nedeniyle aralarında TIR, otomobil ve kamyonetin de olduğu 14 araç birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Bu sırada yolun diğer şeridinde 8 araç birbirine girdi. Bu kazada da 5 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal yardım ödemeleri yükseliyor! Yeni maaşlar hesaplandı! Aile destek, dul ve yetim, %40- 69, %70 ve üzeri engelli aylığı alanlar...
- Sigaraya zam gelecek mi 2024? Yeni yılda ne kadar olacak? 28 Aralık güncel sigara fiyatları...
- 2024 yılında hepsi değişiyor! Ehliyet, pasaport, yeni kimlik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- 2024 DASK FİYATLARI: Zorunlu Deprem Sigortası ücreti ne kadar? DASK Poliçe prim ve bedeli hesaplama
- Euro, dolar ne kadar, kaç TL oldu? Alış - satış fiyatı! 28 Aralık 2023 güncel döviz kuru...
- 5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: Çalışan ve çiftçi emeklisine ikramiye ne zaman yatacak? A4, 4B, 4C ödeme takvimi...
- Euro 2024 ne zaman başlıyor? Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 hangi ay başlayacak, nerede oynanacak?
- Tahta kaşıkları temizlemeden geçmeyin! Gizli tehlike sağlığınızı riske atıyor!
- Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı, 4 güne düşecek mi? Son durum ne?
- Asgari ücret açıklandı! 2024 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu?
- THY Emlak Konut kurasına adını yazdıranlar dikkat! Yenişehir Arnavutköy evlerinde müjde geldi! 7.500 TL'den başlayan taksitlerle... O tarihte anahtar teslim!
- İşçinin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL? 2024 Emekli, Memur, Özel Sektör maaş artış çizelgesi | Asgari ücret zammıyla yeni tutarlar...