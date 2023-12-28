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Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! AFAD ilk detayları duyurdu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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Son dakika: Malatya’da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! AFAD ilk detayları duyurdu...

Son dakika haberleri... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, saat 12,34'te meydana gelen depremin büyülüğü 4,6 olarak ölçüldü belirtildi. İşte deprem haberinin detayları...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, saat 12,34'te meydana gelen depremin büyülüğü 4,6 olarak ölçüldü belirtildi.

BÖLGEDE BÜYÜK PANİK

A Haber muhabiri Mücahit Özendi bölgeden detayları aktardı. Özendi, "Şiddetli bir depremdi. Vatandaşlar kendilerini dışarıya atmak zorunda kaldı. Çok sayıda artçılar devam ediyor. Bu depremin de merkez üssü Yeşilyurt ilçesi." ifadelerini kullandı.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bütün hemşehrilerimize Malatyamıza geçmiş olsun diyorum. Dün Doğanşehir merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Bugün 4.6. Şu ana kadar bizim koordinasyon merkezine intikal eden mal ve can kaybı noktasında zarar ziyan noktasında olumsuz bir şey ulaşmamıştır." dedi.

MALATYA VALİSİ A HABER'DE AÇIKLADI

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Emniyet , jandarma ve diğer kaynaklarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok ve gelişmeleri takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın ağır hasarlı binalardan uzak durmasını istiyoruz. Şu anda ağır hasarlı binaların yüzde 79'unu yıktık. Ancak vatandaşlarımızın buralardan uzak durmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından, "Malatya Yeşilyurt'ta 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasında bulundu.

A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden ise şu ifadeleri kullandı:

"Kırılan segmentler üzerinde bunları göreceğiz. Depremler sürecek bu belki 2 yıla kadar da çıkabilir. Belli bir standartı yoktur. Büyük enerjiler değil bunlar. Küçük deprem de olsa mutlaka daha önceki depremde hasar almış yapılara girmemek lazım. Dikkatli olmamız lazım. Bu tür yapılardan uzak durmamız lazım."

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