İstanbul’da akılalmaz olay! Tekerlekli sandalye ile gelip dehşet saçtı: ’Pes’ dedirten savunma





Bu arada sokak sakini Gülsen Sayar, "Aralarında bir husumet varmış sanırım. Ben sadece iki el silah sesi duydum. Kadın hastaneye kaldırıldı, dün akşam yoğun bakımdaydı. 24 saatlik bir tehlikeli süreç vardı" diye konuştu.

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