İstanbul'da akılalmaz olay! Tekerlekli sandalye ile gelip dehşet saçtı: 'Pes' dedirten savunma
Fatih'te akılalmaz bir olay yaşandı. Bedensel engelli bir kişi, tekerli sandalye ile eski eşinin evinin önüne gelip dehşet saçtı. 2 el ateş ederek eski eşini vuran Mehmet Ali Gülerli, olay yerinden kaçarken talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, Ayvansaray Mahallesi Kuyulu Bahçe Sokak'ta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yürüme engelli Mehmet Ali Gülerli ile Halide Birtaş bir süre önce boşandı. Mehmet Ali Gülerli dün eski eşinin evinin önüne geldi ve ikili tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü. Mehmet Ali Gülerli eski eşine 2 el ateş etti.
Silahtan çıkan kurşunlar kadının karın ve kasığına isabet etti. Yaralanan kadın yere düşerken saldırgan olay yerinde tekerlekli sandalyesi ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler kadını hastaneye götürdü.
Saldırganın akülü aracıyla kaçışı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırganın ilk ifadesinde "Oğlumun husumetlisi vardı bu yüzden silah aldım. Eski eşimle de tartışırken silah yanlışlıkla ateş aldı" dediği öğrenildi.
Bu arada sokak sakini Gülsen Sayar, "Aralarında bir husumet varmış sanırım. Ben sadece iki el silah sesi duydum. Kadın hastaneye kaldırıldı, dün akşam yoğun bakımdaydı. 24 saatlik bir tehlikeli süreç vardı" diye konuştu.
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