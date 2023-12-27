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Arkadaş kavgasında kan aktı: 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Arkadaş kavgasında kan aktı: 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Çorum'da tartıştığı arkadaşını 3 yerinden bıçaklayan Muhammet Kiraz, polis ekiplerine teslim oldu. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Adem Özbudak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Akkent 4. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir evde Adem Özbudak (37) ile arkadaşı Muhammet Kiraz arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kiraz, üzerinde bulundurduğu bıçak ile Özbudak'ı 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adem Özbudak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Muhammet Kiraz ise polis ekiplerine teslim oldu.

Adem Özbudak'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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