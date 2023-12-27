Arkadaş kavgasında kan aktı: 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adem Özbudak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Muhammet Kiraz ise polis ekiplerine teslim oldu.



Adem Özbudak'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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