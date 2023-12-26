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ÜÇ AYLAR TARİHİ 2024: Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi ayda başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2023
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ÜÇ AYLAR TARİHİ 2024: Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi ayda başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, 2024 yılı üç ayların başlangıç tarihleri belirlendi. Recep ayının Ocak ayı itibariyla başlayacağı takvimde, üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı Müslüman aleminin heyecanla beklediği bir dönemi ifade ediyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte konuya ilişkin detaylar...

Dini günler takvimine göre, 2024 yılında ilk orucun tutulacağı tarih netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, Müslüman alemi, 2024 yılında Üç ayların başlayacağı tarihi sorguluyor. Peki, Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi ayda başlıyor?

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI NE ZAMAN 2024?

2024 yılına girerken öne çıkan başlıklardan olan üç aylar 12 Ocak Cuma günü 1 Recep ile başlıyor.

Şaban ayı 11 Şubat tarihinde başlıyor olacak. 2024 Ramazan ayı da 11 Mart Pazartesi günü tutulacak ilk oruç ile idrak edilecek.

11 Ocak'ta Regaip, 6 Şubat'ta Miraç, 24 Şubat'ta Berat Kandili kutlanacak.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024

➡11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

➡12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

➡6 Şubat Salı: Mirac Kandili

➡24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

➡11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

➡5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

➡9 Nisan Salı: Arefe

➡10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

➡11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

➡12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü'l-îmân, 5/348-349 [3534]).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185). Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.

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