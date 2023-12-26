Patron tacizi sonrası intihar etmişti! Yaşadığı kabusu tek tek anlattı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 6 ay önce patronunun tacizleri sonrası 5'inci kattan atlayarak intihar girişiminde bulunan 19 yaşındaki Esma Güleser T. yaşadıklarını ilk kez anlattı. Patronu İbrahim Gökay Ganioğlu'nun kendisini taciz ettiğini anlatan Esma, "Ben ona hayır dedikçe takıntı haline getirdi ve darp etmeye başladı. Yaşadıklarım yüzünden intihar teşebbüsünde bulundum. Mucize olarak hayattayım." dedi.
Geçtiğimiz 29 Haziran'da Seydişehir ilçesine bağlı Alaylar-2 Mahallesinde yaşanan olayda, Esma Güleser T. oturduğu binanın 5'inci katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Genç kızın çalıştığı inşaat firmasının sahibi İbrahim Gökay Ganioğlu'nun (36) tacizleri ve tehditleri nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu iddiası üzerine patron gözaltına alınıp, tutuklandı.
Ganioğlu, soruşturma aşamasında 3 ay önce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Genç kız , olaydan sonra 5 kez ameliyat oldu.
Halen daha haftanın 3 günü fizik tedavi gören Esma, 6 ay geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamıyor. Balıkesir Üniversitesi Matematik Bölümünü kazanmasına rağmen üniversiteyi bırakıp ilçeye geri dönen Esma, başından geçenleri ilk kez SABAH'a anlattı.
İbrahim Gökay Ganioğlu ile bir arkadaşının aracılığı ile tanıştığını anlatan Esma, "İnşaat firması olduğu için bana 'Gel burada otur, burayı bekle. Sana mimarlığı öğretirim. Belki sevip, mimarlığı seçersin, okumana da yardımcı olurum' dedi. Ben onu bir ağabey olarak gördüm. Ama gün geçtikçe hareketleri değişmeye başladı. Hem fiziki hem de sözlü olarak beni taciz etti. Ben reddettikçe şiddete başvurmaya başladı" dedi.
TEHDİT ETTİ
Şikayetçi olmak için polis merkezini gittiğini ancak sonradan ailesini ve kendisini düşündüğü için vazgeçtiğini anlatan Esma, "Polis merkezine gittiğimde yanıma arkadaşı geldi. Hem ailemi hem kendimi düşünüp, şikayetimi çektim. Ancak yaşadıklarım hiç değişmedi. En son beni arabaya alıp, darp etti. Beni istediğini söyledi ama ben onu istemediğimi söyledim. Çatıya çıkıp kendimi boşluğa bıraktım. Şans eseri hayattayım. Ailem bana çok destek oldu ve bugünleri atlatmaya çalışıyorum" diye konuştu.
'TIP OKUMAK İSTİYORUM'
Evinde yeniden üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten Esma, "Küçüklükten beri hedefim hep tıp okumaktı. Bunu yapabileceğimi biliyorum. Özellikle bu olaydan sonra daha çok istiyorum. Başka Esma'ların hayatına dokunmak istiyorum. Benim başıma gelenler başkalarının başına gelmesin" ifadelerini kullandı.
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