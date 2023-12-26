Patron tacizi sonrası intihar etmişti! Yaşadığı kabusu tek tek anlattı

TEHDİT ETTİ



Şikayetçi olmak için polis merkezini gittiğini ancak sonradan ailesini ve kendisini düşündüğü için vazgeçtiğini anlatan Esma, "Polis merkezine gittiğimde yanıma arkadaşı geldi. Hem ailemi hem kendimi düşünüp, şikayetimi çektim. Ancak yaşadıklarım hiç değişmedi. En son beni arabaya alıp, darp etti. Beni istediğini söyledi ama ben onu istemediğimi söyledim. Çatıya çıkıp kendimi boşluğa bıraktım. Şans eseri hayattayım. Ailem bana çok destek oldu ve bugünleri atlatmaya çalışıyorum" diye konuştu.