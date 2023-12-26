CHP’yi karıştıran olay! Çanakkale’de kazan kaynıyor: Ankara’ya yürüyüş başlattı





Mutluay, "Büyük kurultayda 'değişim' sloganıyla yola çıkan, ön seçim için 'namus ve şeref' sözü veren genel başkanımız, Cumhuriyet Halk Partili üyelerde ve kamuoyunda parti içi demokrasi ve 'demokratik değişim' adına büyük bir inanç ve güven oluşturmuştur. Çanakkale, demokrasi kültürünün ve geleneğinin en gelişmiş olduğu kenttir; barışın ve özgürlüklerin kentidir. En doğru anket, CHP'nin sandığıdır. 'Değişim' sloganıyla yönetime gelenler, partiyi demokratikleştirmek bir yana, il belediye başkanlığı için 4 aday adayının bulunduğu kentimizde üye iradesi hiçe sayılarak, atama ile aday belirleme yöntemini seçmiştir. Soruyorum; 4 bin 500 üyenin iradesinin yok sayıldığı bu karar hangi demokratik değişim anlayışıyla örtüşür" diye konuştu.



ANKET SÖYLEMİ KANDIRMACA MI?

Parti Meclisi'nin bu kararı neye dayanarak aldığını soran Mutluay, "Anket sonuçlarına göre değerlendirme yapıldığı söylentileri var. Çanakkale'de yaptığımız araştırmalarda bir şirket dışında başka bir anket çalışmasının yapılmadığı gerçektir. Bu araştırma ise yalnızca 2 adayın sorulduğu, aday olmamasına rağmen mevcut belediye başkanının anket soruları arasında yer aldığı, mezhep, inanç, farklı bir ana dil gibi parti tüzüğümüz ve ilkelerimizle örtüşmeyen provokatif soruların yer aldığı anket mi kastedilmektedir? Parti yetkililerince en az 6-7 firmayla bağımsız ve güvenilir anket çalışmaları yapılacağı söylemi bir kandırmaca mıydı? İçinde adımın geçtiği anketin sonuçlarını görmek bir aday adayı olarak benim en doğal hakkımdır" dedi.