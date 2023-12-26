Meğer hata yapıyormuşuz! Hem doğalgaz faturanız düşecek hem de eviniz sımsıcak olacak
Kış aylarında kombinin çalışmasına rağmen peteklerin yeterince ısınmaması, ev sahipleri için oldukça rahatsız edici bir durum olabilir. Ancak bu sorunu çözmek için kullanılabilecek etkili bir yöntem bulunmaktadır. Peteklerin verimini artırmak ve evi daha sıcak hale getirmek mümkün. İşte hem doğalgaz faturanız düşürecek hem de eviniz sımsıcak yapacak yöntem...
Kış aylarında kombinin çalışmasına rağmen peteklerin yeterince ısınmaması, ev sahipleri için oldukça rahatsız edici bir durum olabilir. Ancak bu sorunu çözmek için kullanılabilecek etkili bir yöntem bulunmaktadır. Peteklerin verimini artırmak ve evi daha sıcak hale getirmek mümkün. İşte hem doğalgaz faturanız düşürecek hem de eviniz sımsıcak yapacak yöntem...
Bu sorunun temel nedeni genellikle peteklerde biriken hava olabiliyor. Bu durumu çözmek ve petekleri daha etkili hale getirmek için uygulanabilecek etkili bir yöntem bulunuyor.
Peteklerdeki havanın atılması için kullanılan purjör vanaları, peteğin sağ ya da sol üst kısmında yer alır. Bu vanalar sayesinde peteklerde biriken hava tahliye edilir ve suyun daha serbestçe dolaşması sağlanır. Havanın atılması işlemi şu adımlarla gerçekleştirilebilir:
📍Purjör vanasının üzerindeki contayı sıkıca kapatın.
📍Bir tornavida yardımıyla purjör vanasını saat yönünün tersine doğru yavaşça açın.
📍Vanayı açarken, peteğin üst kısmına bir kap yerleştirerek az miktarda suyun gelmesini bekleyin.
📍Sıcak su gelene kadar vanayı yavaşça çevirin.
📍Sıcak su geldiğinde vanayı saat yönünde çevirerek kapatın.
Bu basit işlem, peteklerde biriken havanın tahliye edilmesini sağlar ve peteklerin daha etkili bir şekilde ısınmasını mümkün kılar. Ancak bu işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, kombinin kapalı olmasıdır.
📌Not: Herhangi bir arızayla karşılaşmamak ve işlemin doğru şekilde yapılmasını sağlamak adına, kombi temizleme konusunda uzman yetkililerden yardım almak önemlidir. Bu sayede ev sahipleri, ısınma sorunlarına daha etkili çözümler bulabilirler.
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- Meğer hata yapıyormuşuz! Hem doğalgaz faturanız düşecek hem de eviniz sımsıcak olacak
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