Kilosuna 600-700 TL para ödemeye gerek yok! Evde yapım maliyeti 49.99 TL! Sütün içe tek kaşık yeterli

Mozarella peyniri, çoğu yemeğe kattığı lezzetle bilinen bir favoridir. Ancak market fiyatları bazen bütçeyi zorlayabilir. Neyse ki, evde mozarella peyniri yapmak hem ekonomik hem de sağlıklı bir seçenektir. Sadece birkaç basit malzeme ile, kendi mozarella peynirinizi yapabilir ve yemeklerinizi bu lezzetli peynirle zenginleştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken...

4 MALZEMELİ KOLAY TARİF