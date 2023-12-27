Bayburt’ta vahşet! Eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Bayburt'ta bir lokantada aşçı olarak çalışan Fuat Sağut (45) aynı lokantada önceden bulaşıkçı olarak çalışan 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu'nu boğarak öldürdü. Zanlı daha sonra polisi arayarak cinayeti işlediğini ihbar etti ve teslim oldu.