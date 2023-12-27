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Bayburt’ta vahşet! Eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Bayburt’ta vahşet! Eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü

Bayburt Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi’nde bir kadın vahşice öldürüldü. Eski iş arkadaşıyla tartışan 41 yaşındaki 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu, 45 yaşındaki Fuat Sağut tarafından boğularak katledildi.

F.S. (45) daha önce iş arkadaşı olan F.Ç. (41) ile Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Olay, gece saatlerinde Bayburt merkez Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Bayburt'ta bir lokantada aşçı olarak çalışan Fuat Sağut (45) aynı lokantada önceden bulaşıkçı olarak çalışan 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu'nu boğarak öldürdü. Zanlı daha sonra polisi arayarak cinayeti işlediğini ihbar etti ve teslim oldu.

Evde yapılan olay yeri incelemesinin ardından kadının cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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