Bunları mutfak lavabosunun altından hemen alın! Tehlike saçıyor!
Ev düzeni sadece estetik bir görünüm sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlığımızı da etkiler. Evin her eşyasının doğru yerde ve doğru şekilde saklanması büyük önem taşır. Ancak bu düzen sağlanırken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar vardır. Örneğin, mutfak lavabosunun altı genellikle göz önünde ve kolay ulaşılabilir bir alan olup, birçok malzemenin depolandığı bir yerdir. İşte lavabo altına asla koymamanız gereken şeyler...
Ev düzeni oluştururken kolay erişilebilirlik, pratiklik sağlayabilir ancak bu durum bazı riskleri de beraberinde getirebilir, özellikle evde çocuklar veya evcil hayvanlar varsa. Mutfak lavabosunun altındaki nem, kötü kokuların yanı sıra küf ve bakteri oluşumuna da neden olabilir. Bu nedenle, mutfak lavabosunun altında özenle seçilmiş eşyalar bulundurmak önemlidir.
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
Bu profesyonellerin lavabonun altına koymaktan kaçınmanız gerektiğini söylediği bir numaralı şey. Maalesef çoğumuzun pratik olduğu için temizlik ürünlerini mutfak lavabosunun altında saklamanız önerilmiyor. Özellikle evde evcil hayvanınız veya çocuk varsa oldukça tehlikeli olabilir. Çocuğunuz olmasa bile gelen misafirlerin çocukları için de aynı şekilde tehlike içerir. Temizlik uzmanları bunun yerine çamaşır makinesinin veya çamaşır dolabında yüksek bir raf kullanmanın daha güvenli olacağını söylüyor.
Uzmanlar, özellikle çamaşır suyu içeren sert kimyasalları asla lavabonun altında tutmamalarını tavsiye ediyor. Eğer evde çocuklarınız varsa bu da çok tehlikeli bir durum olabilir. Tüm temizlik kimyasalları bir temizlik kovası veya kutusunda saklanmalı ve çamaşır odasının yüksek bir rafına yerleştirilmelidir.
EV YAPIMI TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
Temizlik konusunda uzman Diana Rodriguez-Zaba, "İnsanlara her zaman söylüyorum, eğer kendi temizlik solüsyonunuzu yapmak için kimyasalları karıştıracaksanız (sirke gibi doğal kaynakları ya da sentetik olanları) sprey şişelerini lavabonun ya da dolabın altına koymadığınızdan emin olun. Çünkü bu kimyasalların çok uzun süre boşta kaldığında ne gibi tepkiler verebileceğini asla bilemezsiniz" diyor.
KAĞIT HAVLU
Borularınız aniden sızıntı yaparsa, nem ve rutubet malzemelere zarar verebilir. Bu nedenle kağıt havlu ve benzeri malzemeleri nemleneceğinden kullanılamaz hale gelebilir, daha da kötüsü küflenebilirler. Bunun yerine bu eşyaları kilerde, çamaşır dolabında veya rafta saklayabilirsiniz.
GIDA VE PİŞİRME MALZEMELERİ
Herhangi bir yiyeceği, fırın malzemelerini veya baharatları lavabonun altında saklamak büyük hatadır. Lavabonun altındaki karanlık ve nemli ortam gıdanın bozulmasına yol açabilir.
KÜÇÜK EV ALETLERİ
Sınırlı bir alanınız varsa, kullanmadığınız aletleri mutfak dolabının içerisine saklamak cazip gelebilir. Bununla birlikte, su ve elektrikli cihazlarla birleşen şeyler, nemin hasar verebileceği yerlerde bir arada saklanmamalıdır. Uzmanlar, "Tehlikeyi önlemek için, küçük cihazları başka bir yerde saklamak daha iyidir. Lavabodan sızan su elektronik aletlere temas ederse hasar görebilirler.
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