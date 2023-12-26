Bunları mutfak lavabosunun altından hemen alın! Tehlike saçıyor!

Bu profesyonellerin lavabonun altına koymaktan kaçınmanız gerektiğini söylediği bir numaralı şey. Maalesef çoğumuzun pratik olduğu için temizlik ürünlerini mutfak lavabosunun altında saklamanız önerilmiyor. Özellikle evde evcil hayvanınız veya çocuk varsa oldukça tehlikeli olabilir. Çocuğunuz olmasa bile gelen misafirlerin çocukları için de aynı şekilde tehlike içerir. Temizlik uzmanları bunun yerine çamaşır makinesinin veya çamaşır dolabında yüksek bir raf kullanmanın daha güvenli olacağını söylüyor.

Uzmanlar, özellikle çamaşır suyu içeren sert kimyasalları asla lavabonun altında tutmamalarını tavsiye ediyor. Eğer evde çocuklarınız varsa bu da çok tehlikeli bir durum olabilir. Tüm temizlik kimyasalları bir temizlik kovası veya kutusunda saklanmalı ve çamaşır odasının yüksek bir rafına yerleştirilmelidir.

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