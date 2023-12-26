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2023'te en çok şikayet o konuda edildi! Tüketiciler isyan etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2023
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2023’te en çok şikayet o konuda edildi! Tüketiciler isyan etti

2023 yılı geride kalırken, tüketicilerin en çok şikayet ettiği konu da belli oldu. Tüketiciler Birliği tarafından yapılan açıklamada, 2023'te en çok fahiş kira şikayeti geldiği bildirildi.

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