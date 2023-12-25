Türkiye’ye örnek olan gelenek! 27 yıldır şehit ailesini yalnız bırakmıyorlar

"27 YILDIR BERABERİZ"

"İçimiz acıyor. 12 şehit verdik. 12 Hüseyin Kuş'u da rabbimin huzuruna gönderiyoruz" diyen şehidin o dönemki bölük komutanı Emekli Albay Mustafa Mercan, "Öncelikle şehit olan Hüseyin Kuş kardeşime şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Daha sonraki süreçte 17 gazi ile 17 günlük çatışmayı bitirdik. Ben dâhil burada toplanabiliyorsak. Öncelikle Hüseyin Kuş ve gazilerimizin, ardından tüm silah arkadaşlarımızın sayesindedir. Hepinize minnet duyuyorum. Bugüne kadar gelen, gelemeyen herkese minnet duygularımı iletmek istiyorum. Özellikle belirtmek istediğim bir minnet duygusu var. Biz bu değerli buluşmamızı 27 yıldır yapıyoruz" dedi.