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İstanbul'da barajlarda doluluk oranı kritik sınırın üzerinde! Son veriler açıklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2023
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İstanbul’da barajlarda doluluk oranı kritik sınırın üzerinde! Son veriler açıklandı

Son haftalarda İstanbul genelinde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'yi aştı. İSKİ verilerine göre il genelindeki barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 51,65 oldu.

İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 51.65 oldu. İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar kentin barajlarına can suyu olmaya devam ediyor.

İSKİ'nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta yüzde 49.34'ken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 51.65'e yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 85 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.13 ile Pabuçdere Barajı oldu.



İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle;
Büyükçekmece: 42.37
Sazlıdere: 32.64
Istarancalar: 70.02
Kazandere: 46.57
Pabuçdere: 26.13



Ömerli: 69.61
Darlık: 62.37
Elmalı: 85
Terkos: 41.45
Alibey: 62.58"

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