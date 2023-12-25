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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR sürücüsünü rehin alan şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2023 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR sürücüsünü rehin alan şüpheli tutuklandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR sürücüsünü rehin alan şüpheli tutuklanırken, zanlının çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Telefonla iletişim kurulan F.B'nin talebi üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla görüşmesi sağlanmış, daha sonra rehin aldığı tır sürücüsünü serbest bırakan zanlı emniyet güçlerine teslim olmuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır sürücüsünü rehin alan şüpheli tutuklandı. Otoyolun Körfez geçişinde önceki gün yaşanan olayda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla telefonda görüşmesi sonrası emniyet güçlerine teslim olan F.B'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı. Bu arada zanlının çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde önceki gün tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye emniyet güçleri sevk edilmişti, yol çift yönlü ulaşıma kapatılmıştı.

Telefonla iletişim kurulan F.B'nin talebi üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla görüşmesi sağlanmış, daha sonra rehin aldığı tır sürücüsünü serbest bırakan zanlı emniyet güçlerine teslim olmuştu.

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