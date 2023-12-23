Kuzey Marmara Otoyolu’nda ‘dur’ ihtarına uymadı TIR sürücüsünü rehin aldı! O anları sosyal medyadan paylaştı
Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu'nda Fatih B. adında bir vatandaş, bir TIR sürücüsünü rehin aldı. ‘Dur’ ihtarına uymayan Fatih B., kaçtığı TIR'ın içerisinden Jandarma ekiplerinin ateş açtı. Şüpheli, sosyal medya hesabından elinde silahla TIR'ın içerisindeki o anları yayınlarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediği üzerine telefonla görüşme sağlandı. İşte tüm detaylar…
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde Fatih B. adından bir şahıs, Sakarya'dan yola çıkan bir TIR'ın sürücüsünü rehin aldı.
Daha sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoluna devam eden TIR'ı, jandarma ekipleri durdurmak istedi.
Elinde tabancayla TIR sürücüsünü rehin alan Fatih B.'nin içinde olduğu TIR'la, jandarmanın 'Dur' ihtarına da uymayarak kaçtı.
Fatih B., jandarmaya araçtan ateş açtı. Şüpheli, TIR'ın içinde elinde tabancayla o anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA İKNA ETTİ
Tüm ekiplerin ikna etme çalışmaları üzerine Bakan Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyleyen şahsın isteği geri çevrildi. Devreye giren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, telefonda görüştüğü Fatih B'yi ikna etti.
TESELLİ KAYNAĞI OLDU
Canlı yayında Bakan Yerlikaya'dan sözler alan şüpheli, önce rehineyi serbest bıraktı ardından kendisi dışarı çıktı. Ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.
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