Kuzey Marmara Otoyolu’nda ‘dur’ ihtarına uymadı TIR sürücüsünü rehin aldı! O anları sosyal medyadan paylaştı

TESELLİ KAYNAĞI OLDU

Canlı yayında Bakan Yerlikaya'dan sözler alan şüpheli, önce rehineyi serbest bıraktı ardından kendisi dışarı çıktı. Ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.