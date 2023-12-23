Şanlıurfa’da ortalığı savaş alanına çeviren kaza! 1 yolcu otobüsü ve 2 tır birbirine girdi: 1 ölü, 9 yaralı

Yoğun sisin ve yağmurun etkili olduğu Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu bağlantı yolunda 34 FVK 835 plakalı yolcu otobüsüyle aynı yöne seyir halindeki 67 AK 846 ve 33 DES 29 plakalı tırlar çarpıştı.