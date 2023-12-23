Şanlıurfa'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza! 1 yolcu otobüsü ve 2 tır birbirine girdi: 1 ölü, 9 yaralı
Son dakika haberine Şanlıurfa'da bir yolcu otobüsü ile 2 tırın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Sis etkisiyle meydana geldiği iddia edilen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı.
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Yoğun sisin ve yağmurun etkili olduğu Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu bağlantı yolunda 34 FVK 835 plakalı yolcu otobüsüyle aynı yöne seyir halindeki 67 AK 846 ve 33 DES 29 plakalı tırlar çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birisi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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