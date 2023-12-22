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İstanbul'da korkunç olay! Park halindeki araçta bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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İstanbul’da korkunç olay! Park halindeki araçta bulundu

İstanbul Ataşehir'de emniyet şeridinde park halinde bulunan bir araçta erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde yaşanan olayda ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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