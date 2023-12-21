Narduğan Bayramı nedir, ne zaman? Nartugan Bayramı'nda neler yapılır, nasıl kutlanır?
Narduğan Bayramı, her yıl geleneksel olarak kutlanan ve 4 bin yıllık bir geçmişe sahip olan bir etkinlik olarak gündemde yer almaya devam ediyor. Bu özel kutlama, renkli görüntülere ve anlamlı ritüellere ev sahipliği yaparak kültürel bir zenginliğin ifadesini sunuyor. Hristiyan alemi tarafından kutlanan yılbaşı geleneğinin, Orta Asya Türk topluluklarının Nardugan Bayramı'na dayandığı düşünülmektedir.
Nartugan, ya da bilinen diğer adıyla 'Yeniden Doğuş Bayramı', her yıl 21 Aralık'ta kutlanan kapsamlı ve anlamlı bir etkinliktir. Bu özel gün, Orta Asya Türk kültüründen günümüze uzanan 4 bin yıllık bir geleneği temsil eder. Roma'da Satürnalya ve Antik Yunan'da Dionysos Şenlikleri ile benzerlik göstermesi, farklı kültürlerde güneşin doğuşu ve doğanın canlanışı temasının evrensel bir öneme sahip olduğunu ortaya koyar. Türk geleneğinde, güneşin hayati bir rol oynadığı düşüncesiyle 21 Aralık, kış gündönümü ve günlerin uzamaya başladığı bir dönemi işaret eder.
NARTUGAN NE DEMEK?
Nardugan, Moğol dilindeki Nar (Güneş), Türk dilindeki Tuqan (Doğan) sözcüklerinden oluşmuştur. Tatarlar bu bayrama Koyaş Tuğa yani Güneş Doğan günü derler. Başkurtlar, Udmurtlar Nardugan veya Mardugan, Mişer Tatarları Raştua, Çuvaşlar Nartavan ya da Nartukan,[5] Zırizyalar Nardava, Mokşalar Nardvan adını verirler. Bazı kaynaklara göre nargudan kelimesi ile kastedilen bayram aslında nevruzdur.
Nartugan adı ise okunuşu itibariyle nar ile ilgili şeyler anımsatsa da burada farklı bir anlamı vardır. Nar, güneştir ve tugan ise doğan demektir. Yani 'doğan güneş' anlamını taşır.
Nartugan Bayramı'nda neler yapılır?
Ailecek özel bir yemek yiyip, şarkılar söyleyerek eğlenebilir ve siz de günün yeniden doğuşunu kutlayabilirsiniz.
Yılbaşında bereket amaçlı kırılan narı da yine aynı amaçla Nartugan'da kırabilirsiniz. Narın parçalanan tanelerinin eve dağılmasıyla bereket getirdiğine inanılır. Narı temizlemek biraz zor olduğundan genellikle kapı önünde kırılır ve ne kadar çok dağılırsa bereketin o kadar çok olacağına inanılır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kaymakamlık sınav sonuç tarihi ÖSYM 2023 | Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- Narduğan Bayramı nedir, ne zaman? Nartugan Bayramı'nda neler yapılır, nasıl kutlanır?
- JN.1 nedir, Türkiye'de görüldü mü? DSÖ uyardı: Hızla yayılıyor! Koronavirüsün alt varyantı olan JN.1 belirtileri neler, tedavisi var mı?
- Padişahların şifa baharatı karaciğeri tertemiz yapıyor! Haftada 3 bardak yeterli
- Nar Kırma ritüeli nasıl yapılır? 21 Aralık Nar Kırma ritüeli nedir, ne anlama gelir, ne zaman, saat kaçta yapılmalı?
- Twitter çöktü mü, sorun mu var? 21 Aralık Perşembe Twitter X erişim sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...
- Fotoğrafta ilk ne gördünüz? Dağ mı, Köpek mi? Cevabınız kişiliğinizi ortaya çıkarıyor!
- Kronik hastaların ilaç raporları uzatıldı mı? Sağlık Bakanlığı raporlu ilaçların süresi 2024’e kadar uzatılacak mı, son durum ne?
- Süper Lig 17. Hafta güncel puan durumu TFF 2023 | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaç puanı var, lider kim?
- 21 Aralık 2023 Kış gündönümü özellikleri ve etkileri neler? En kısa ve uzun gece hangi şehirlerde?
- SGK, SSK Bağkur'lunun 2024 maaş zammı hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı: 11.184,48 TL-11.874,88 TL...
- Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya müjde duyuruldu! Aralık ayı bitmeden 10.000 -12.000 TL verilecek! 5000 TL ikramiye...