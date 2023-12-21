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Narduğan Bayramı nedir, ne zaman? Nartugan Bayramı'nda neler yapılır, nasıl kutlanır?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2023
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Narduğan Bayramı nedir, ne zaman? Nartugan Bayramı’nda neler yapılır, nasıl kutlanır?

Narduğan Bayramı, her yıl geleneksel olarak kutlanan ve 4 bin yıllık bir geçmişe sahip olan bir etkinlik olarak gündemde yer almaya devam ediyor. Bu özel kutlama, renkli görüntülere ve anlamlı ritüellere ev sahipliği yaparak kültürel bir zenginliğin ifadesini sunuyor. Hristiyan alemi tarafından kutlanan yılbaşı geleneğinin, Orta Asya Türk topluluklarının Nardugan Bayramı'na dayandığı düşünülmektedir.

Nartugan, ya da bilinen diğer adıyla 'Yeniden Doğuş Bayramı', her yıl 21 Aralık'ta kutlanan kapsamlı ve anlamlı bir etkinliktir. Bu özel gün, Orta Asya Türk kültüründen günümüze uzanan 4 bin yıllık bir geleneği temsil eder. Roma'da Satürnalya ve Antik Yunan'da Dionysos Şenlikleri ile benzerlik göstermesi, farklı kültürlerde güneşin doğuşu ve doğanın canlanışı temasının evrensel bir öneme sahip olduğunu ortaya koyar. Türk geleneğinde, güneşin hayati bir rol oynadığı düşüncesiyle 21 Aralık, kış gündönümü ve günlerin uzamaya başladığı bir dönemi işaret eder.

NARTUGAN NE DEMEK?

Nardugan, Moğol dilindeki Nar (Güneş), Türk dilindeki Tuqan (Doğan) sözcüklerinden oluşmuştur. Tatarlar bu bayrama Koyaş Tuğa yani Güneş Doğan günü derler. Başkurtlar, Udmurtlar Nardugan veya Mardugan, Mişer Tatarları Raştua, Çuvaşlar Nartavan ya da Nartukan,[5] Zırizyalar Nardava, Mokşalar Nardvan adını verirler. Bazı kaynaklara göre nargudan kelimesi ile kastedilen bayram aslında nevruzdur.

Nartugan adı ise okunuşu itibariyle nar ile ilgili şeyler anımsatsa da burada farklı bir anlamı vardır. Nar, güneştir ve tugan ise doğan demektir. Yani 'doğan güneş' anlamını taşır.

Nartugan Bayramı'nda neler yapılır?

Ailecek özel bir yemek yiyip, şarkılar söyleyerek eğlenebilir ve siz de günün yeniden doğuşunu kutlayabilirsiniz.

Yılbaşında bereket amaçlı kırılan narı da yine aynı amaçla Nartugan'da kırabilirsiniz. Narın parçalanan tanelerinin eve dağılmasıyla bereket getirdiğine inanılır. Narı temizlemek biraz zor olduğundan genellikle kapı önünde kırılır ve ne kadar çok dağılırsa bereketin o kadar çok olacağına inanılır.

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