Narduğan Bayramı nedir, ne zaman? Nartugan Bayramı’nda neler yapılır, nasıl kutlanır?

Nartugan, ya da bilinen diğer adıyla 'Yeniden Doğuş Bayramı', her yıl 21 Aralık'ta kutlanan kapsamlı ve anlamlı bir etkinliktir. Bu özel gün, Orta Asya Türk kültüründen günümüze uzanan 4 bin yıllık bir geleneği temsil eder. Roma'da Satürnalya ve Antik Yunan'da Dionysos Şenlikleri ile benzerlik göstermesi, farklı kültürlerde güneşin doğuşu ve doğanın canlanışı temasının evrensel bir öneme sahip olduğunu ortaya koyar. Türk geleneğinde, güneşin hayati bir rol oynadığı düşüncesiyle 21 Aralık, kış gündönümü ve günlerin uzamaya başladığı bir dönemi işaret eder.

NARTUGAN NE DEMEK?