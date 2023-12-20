Ebeveynler dikkat! Sosyal medyada bir tehlike daha: TikTok dilenciliği





* Sosyal medya kullanımında ebeveynlerin çocuklarına örnek de olması gerekiyor. Sizin yaptıklarınızı çocuklardan istemek gerektiği düşüncesiyle getirdiğiniz kısıtlama veya yasaklara sizin de uymanız, çocukların dijital okuryazarlık seviyeleri için çok önem taşımaktadır.

* Sosyal medya hesaplarının şifrelerinin mutlaka ebeveynlerinde olması gerekmektedir. Ara sıra hesaba girerek neler paylaştıkları veya mesajlaştıkları kontrol edilmelidir. Ya da hesabın takipçisi olmayı da önerebiliriz.

* Farklı paylaşımlar ya da iletişime geçmek isteyenler konusunda çocukla sohbet ederek bu durumun tehlikeleri konusunda yaşına uygun örnekler üzerinden konu anlatılmalıdır.

* Kendini ispat edeceği veya birey olduğunu hissedeceği ortamın sosyal medya platformları olmadıklarını anlatmamız gerekmektedir. Ayrıca bunun için gerçek hayatta bunları yapmasına imkân verecek ortamların hazırlanması gerekmektedir.

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