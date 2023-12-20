Ebeveynler dikkat! Sosyal medyada bir tehlike daha: TikTok dilenciliği
Son dönemde TikTok üzerinden artan müstehcen içerikli yayınlara bir de öğrencilerin sözde okul ihtiyaçları için para istediği canlı yayınlar eklendi. "TikTok dilenciliği" adı verilen bu yöntem konusunda uzmanlar ebeveynlere uyarılarda bulunurken, "Kötü niyetli kişilerle karşılaşabilirler. Ebeveynler çocuklarını takip etmeli" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da İlim Yayma Ödül Töreni'nde bir kez daha dikkat çektiği sosyal medyanın olumsuz etkileri gün geçtikçe vahim olaylara sahne oluyor. Özellikle ergenlik çağındaki çocuklar, sosyal medya platformlarının neden olduğu ahlaki yozlaşmanın kurbanı oluyor. Son zamanlarda Tiktok'ta okul çağındaki çocukların para isteyen canlı yayınları oldukça arttı. Öğrenciler canlı yayında okul ihtiyaçları ya da burs gibi yalandan bahanelerle adeta karşı tarafa yalvararak para istiyor.
Bu yönteme "Tiktok dilenciliği'' deniliyor. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Eğitim Sosyoloğu Prof. Dr. Tunay Kamer, "Sosyal medya platformları üzerinden yapılan canlı yayınlar özellikle ergenlik dönemine geçen çocukların kolay yönden para kazanma düşüncesiyle yapılmaktadır. Bu türden canlı yayınlar çocuklarının sapık, terörist, narsist bir kişiyle iletişime geçmesine neden olabilir. Bu durumun ebeveynler tarafından kontrol edilmesi, buna izin verilmemesi gerekmektedir. Kilit rol ebeveynlerde" dedi.
AKRAN ZORBALIĞINI TETİKLEDİ
SABAH'a konuşan Kamer son yıllarda akran zorbalığının artmasındaki en önemli nedenlerden birinin de sosyal medya platformları olduğunu söyledi. Kamer, "Akran zorbalığını tetikleyen şeyler değişti. Eskiden çocuklarımızı sadece televizyonda şiddet içeren içeriklerden, dergilerden, mecmualardan koruyorduk. Şimdi dijital dünya var ve içerikler neredeyse sonsuz. Buna bağlı olarak akran zorbalığı da arttı. Öğrenciler maalesef bu işleri normalleştirdi'' dedi.
AİLELER NE YAPMALI?
Çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için en kritik görevin ebeveynlerde olduğunu belirten Tunay Kamer, ailelere şu önerilerde bulundu:
* Sosyal medya platformlarında 13 yaş sınırlaması olduğu düşüncesiyle çocuklarımız nasılsa hesap açamaz diye düşünmemek gerekiyor. Çünkü çocuklar yaşlarını büyük gösterip hesap açabiliyorlar. Bunun herhangi bir kontrolü yok.
* Çocuğa sosyal medya hesabı açıyorsanız da bu hesabın direkt mesajlaşma özelliğinin kapatılması, tanımadığı kişilerle mesajlaşmasını engeller. Bu da birtakım iyi niyetli olmayan insanlarla iletişim kurmasını engellemiş olur.
* Açılan sosyal medya hesabının gizli olması önem taşımaktadır. Tanımadığınız birinin çocuğunuzun paylaştıklarını görmesini engellemiş olursunuz.
* Sosyal medya hesaplarına veya akıllı telefonlara kredi kartı tanımlanmaması da büyük önem taşımaktadır. Buradan tehdit ya da arkadaş baskısı sonucu istenmeyen harcamalar gerçekleşebilir ve aile bütçesi zor durumda kalabilir.
* Sosyal medya kullanımında ebeveynlerin çocuklarına örnek de olması gerekiyor. Sizin yaptıklarınızı çocuklardan istemek gerektiği düşüncesiyle getirdiğiniz kısıtlama veya yasaklara sizin de uymanız, çocukların dijital okuryazarlık seviyeleri için çok önem taşımaktadır.
* Sosyal medya hesaplarının şifrelerinin mutlaka ebeveynlerinde olması gerekmektedir. Ara sıra hesaba girerek neler paylaştıkları veya mesajlaştıkları kontrol edilmelidir. Ya da hesabın takipçisi olmayı da önerebiliriz.
* Farklı paylaşımlar ya da iletişime geçmek isteyenler konusunda çocukla sohbet ederek bu durumun tehlikeleri konusunda yaşına uygun örnekler üzerinden konu anlatılmalıdır.
* Kendini ispat edeceği veya birey olduğunu hissedeceği ortamın sosyal medya platformları olmadıklarını anlatmamız gerekmektedir. Ayrıca bunun için gerçek hayatta bunları yapmasına imkân verecek ortamların hazırlanması gerekmektedir.
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