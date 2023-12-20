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Fahiş fiyata ve stokçuluğa af yok! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: Takır takır tahsil ediliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2023
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Fahiş fiyata ve stokçuluğa af yok! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: Takır takır tahsil ediliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelenin kesintisiz sürdüğünü ifade ederken, "Toplamda 567 milyon lira ceza kesildi. Bu cezalar, takır takır tahsil ediliyor." dedi.

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