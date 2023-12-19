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Denizli’de koca vahşeti! Eşini boğarak öldürdüğü ortaya çıktı: Mahkemeden karar çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Denizli’de koca vahşeti! Eşini boğarak öldürdüğü ortaya çıktı: Mahkemeden karar çıktı

Denizli’de kardeşinin şüpheli ölümü nedeniyle bir televizyon programına katılan Tayfun Koç, Mine Kocadağ’ın eşi tarafından öldürüldüğü iddiasını öne sürdü. Bunun üzerine başlatılan çalışmalar sonucu cani koca Mithat Kocadağ’ın Mine Kocadağ’ı boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı müebbet hapse çarptırıldı.

Bir televizyon programında patlak veren olayın adresi Denizli… Kardeşinin şüpheli ölümü nedeniyle harekete geçen kardeş Tayfun Koç, katıldığı TV programıyla cinayetin aydınlığa kavuşturdu.

DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN KATILDI

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mithat Kocadağ (31), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"CİNNET GEÇİRDİM ÇOK PİŞMANIM"

Sanığın ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Mithat Kocadağ, eşini çok sevdiğini ve yaşanan olaydan dolayı üzüntülü olduğunu ifade ederek, "Eşimle mutlu olalım diye hep geçinmeye çalıştım. Olay günü bir anlık cinnet getirdim. Ağzını kapattığımı hatırlamıyorum. Bir anda oldu. Bir anlık cinnetle oldu, çok pişmanım. Aileme, eşimin ailesine ve oğluma yaşattıklarım için pişmanım. Çocuğumun yüzüne bakacak halim yok." diye konuştu.

TÜM DELİLLER EŞLİĞİNDE SUÇU SABİTLENDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, televizyon programında anlattıkları ve ifadelerinde söyledikleri, otopsi raporları, tanık beyanları, telefon kayıtları ve sanığın mahkemedeki savunmaları ile elde edilen deliller ışığında, boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdüğünün sabit olduğunu belirtti.

"KADINA KARŞI TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ"

Sanığın telefon kayıtlarındaki incelemelerde ortaya çıkan "Bir ceset ne kadar sürede bozulur" gibi aramalarda suçu tasarladığının kesin olduğunu, cinayetten sonra kayıp başvurusunda bulunarak kolluk kuvvetlerini oyaladığını aktaran savcı, Kocadağ'ın tahrik ve takdir indirimleri uygulanmaksızın "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanığa, "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin de devamı kararlaştırıldı.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mithat Kocadağ (31), eşi Mine Kocadağ (25) için 18 Ağustos 2022'de kayıp başvurusunda bulunmuş, o dönem yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı.

Televizyon programına katılan Mine Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, kardeşinin kocası tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Yürütülen soruşturmada Mithat Kocadağ, kayıp ihbarı yaptığı tarihten yaklaşık 8 ay sonra eşini öldürdüğünü itiraf etmiş, ceset, kendisinin de bir dönem çalıştığı otele ait araziye yarı gömülü çuval içinde bulunmuştu.

Ön otopside kadının boğularak öldürüldüğü tespit edilmiş, Mithat Kocadağ tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "eşe karşı nitelikli cinsel saldırı" suçundan da hapis cezası talep etmişti.

Vahşice öldürülüp gömülen Mine’ye acı veda! VAHŞİCE ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLEN MİNE'YE ACI VEDA!
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