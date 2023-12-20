Denizli'de iğrenç olay! Köyde hemşireye cinsel taciz! 'Hastayım' dedi ve…
Hizmet için köye giden hemşire tacize uğradı. İğrenç olay Denizli'nin Babadağ ilçesinde yaşandı. Hasta olduğunu söyleyip hemşireyi elle taciz eden Hüseyin G. tutuklandı.
Denizli'de taciz dehşeti yaşandı. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olan Gezici Sağlık Hizmeti ekibi dün sağlık kontrolü yapmak amacıyla Yeniköy Mahallesi'ne gitti.
Muhtarlık binasında mahalle halkına sağlık hizmeti veren ekibin içinde yer alan hemşire, iddiaya göre hasta olduğunu söyleyerek gelen Hüseyin G.'nin elle tacizine uğradı.
Sağlık görevlilerinin ihbarıyla olay yerine giden jandarma Hüseyin G.'yi gözaltına aldı.
Savcılık, Hüseyin G.'yi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hüseyin G., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Sağlık Bakanlığı avukatları ve Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.
Yapılan itiraz üzerine Sarayköy Asliye Ceza Mahkemesi Hüseyin G. hakkında yakalama kararı çıkardı.
Tekrar gözaltına alınan Hüseyin G., bugün tutuklanarak cezaevine yollandı.
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