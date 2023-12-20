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İstanbul'a kar müjdesi: Hoş geldi sefa geldi! İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir... Meteoroloji haritayı güncelledi! 20 Aralık il il hava durumu...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2023
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İstanbul’a kar müjdesi: Hoş geldi sefa geldi! İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir... Meteoroloji haritayı güncelledi! 20 Aralık il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yarından itibaren sağanak ve kar yağışları bekleniyor. Özellikle İstanbul'a kar yağışı için de açıklama geldi. İstanbul, önümüzdeki günlerde beyaz bir örtüyle kaplanacak. Hava durumu raporları, şehir genelinde soğuk ve yağışlı bir hava öngörüyor. İşte il il meteoroloji hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu raporlarına göre, çarşamba günü Türkiye genelinde güneşli bir hava bekleniyor. Bu güneşli havanın etkisiyle birçok bölgede ılıman bir atmosfer oluşacak. Perşembe gününden itibaren ise bölge bölge yağışların etkili olması öngörülüyor. Yağışların, kar, yağmur veya sağanak şeklinde farklı formlarda görülebileceği belirtiliyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

UZMAN DUYURDU: MÜJDESİ YAKIN

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar yağışının geleceğini belirtti. Ökten, "Sizlere her an modellerde değişim olabilir demiştim. Bu akşam güncellemesinde sert bir sistem göründü. Kar müjdesi yakın. Meşaleleri yakın..." ifadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞI VE YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, perşembe gününden itibaren Türkiye'nin geniş bir bölümünde kar yağışı ve yağmur etkili olacak. Yurdun kuzeydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Muğla, Aydın il geneli, İzmir ve Balıkesir'in batısı ile Çanakkale'nin güney ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis oluşması muhtemel. Hava durumundaki bu değişiklikler, sürücüler ve dışarıda faaliyet gösterenler için dikkat gerektiren bir süreci işaret ediyor. Vatandaşlar, güncel hava durumu raporlarını takip ederek gerekli önlemleri almalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

20 ARALIK ÇARŞAMBA

21 ARALIK PERŞEMBE

22 ARALIK CUMA

23 ARALIK CUMARTESİ

24 ARALIK PAZAR

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