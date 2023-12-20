İstanbul’a kar müjdesi: Hoş geldi sefa geldi! İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir... Meteoroloji haritayı güncelledi! 20 Aralık il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, perşembe gününden itibaren Türkiye'nin geniş bir bölümünde kar yağışı ve yağmur etkili olacak. Yurdun kuzeydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Muğla, Aydın il geneli, İzmir ve Balıkesir'in batısı ile Çanakkale'nin güney ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis oluşması muhtemel. Hava durumundaki bu değişiklikler, sürücüler ve dışarıda faaliyet gösterenler için dikkat gerektiren bir süreci işaret ediyor. Vatandaşlar, güncel hava durumu raporlarını takip ederek gerekli önlemleri almalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU