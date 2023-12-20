6-7 Şubat depremlerinde halkın imdadına koştular!

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olan komando birlikleri, polisler, madenciler, sağlık personeli ve binlerce gönüllü vatandaş, Adıyaman Havalimanı'na geldi. Havalimanına uçakla gelen depremin kahramanları, Adıyaman Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı şehir içi otobüsleriyle kent merkezine getirildi.