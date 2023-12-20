İstanbul için tehlike hangi boyutta? Japon deprem uzmanı A Haber'de açıkladı: İzmir'de olası bir deprem büyüklüğü...
Geçtimiz günlerde, Yalova Çınarcık ve Gümüşhane Kelkit'te 4 deprem yaşanmıştı. Peki peş peşe gelen sarsıntılar büyük bir depremin habercisi mi? Depremler büyük İstanbul depremini tetikler mi? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? Türkiye'nin diri fay hatları hangileri? İstanbul'da riski bölgeler neler? Gibi birçok sorunun cevabını Deprem Uzmanı-Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki A Haber'de açıkladı.
Marmara'nın kilitli fayları hangileri? Kilitli faylar nereden geçiyor? Hangi noktada stres birikiyor? Depremler büyük depremin habercisi mi? Türkiye'nin diri fay hatları hangileri? Ege'de kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? gibi birçok sorunun cevabını Deprem Uzmanı Moriwaki tek tek cevapladı.
Deprem Uzmanı-Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, A Haber'de kritik açıklamalarda bulundu.
Yoshinori Moriwaki'nin açıklamalarına öne çıkan satır başları:
Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Batı kısmında fay 1912'deki depremle kırılarak gerilimini attı.
Kuzey Anadolu Fay Hattı, 1939'dan itibaren doğudan batıya seneler içerisinde kırıldı. Bu depremler her zaman domino taşı gibi ileriye gidiyor.
Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda ziyade Güney'de daha fazla deprem riski var. Bu fay hattı daha hareketli oluyor.
Son günlerde olan depremlerin, büyük bir depremin habercisi olduğunu düşünmüyorum. Ancak ayda birkaç kere deprem oluyorsa, evet büyük bir depremin geleceğini söyleyebilirim.
Ege Denizi'nin içindeki fay hattı daha kırılmadı. Manisa ve Muğla'ya deprem geldi. Ancak İzmir kendi fay hattını daha kırmadı.
İZMİR'DE OLASI BİR DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ!
Ege'de beklenecek bir deprem 6.5 büyüklüğünde olur. İzmir'de yumuşak bir zemin var, aynı Hatay'da gibi…
NEDEN TOKİ?
Neden TOKİ'nin binası çökmüyor, çünkü genel olarak tepelerde oluyor ve sert zeminlere inşa ediliyor.
Deprem olduğunda iki dalga var, eğer sert zeminse hızlı gider ve fazla dalga olmaz. Ancak yumuşaksa yavaş gider ve dalga çok olur.
İSTANBUL'DA RİSKLİ BÖLGELER
İstanbul Kadıköy fay hattına yakın ama zemini iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Büyükçekmece kıpkırmızı görünüyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki kıyı kesiminin tehlike olduğu söylenebilir.
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