Yıldız Tilbe kimdir, kaç yaşında? Yıldız Tilbe yoğun bakımda mı, hastalandı mı son dakika? Sağlık durumu...

YILDIZ TİLBE KİMDİR?

1991 yılının sonlarında Sezen Aksu, Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistlik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiş, Sezen Aksu'nun evine taşınmıştır. Sezen Aksu'ya konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapmıştır.

Bu sırada Cem Özer'in "Laf Lafı Açıyor" isimli programında solistlik teklifi almış ve bir süre programın solisti olarak şarkı söylemiştir. Bu programda kazandığı ün ile albüm teklifleri alarak 1994 yılının yazında ilk klibini Cenk Torun'la birlikte oynadığı "Delikanlım" adlı parçaya çekti.