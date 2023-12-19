Yıldız Tilbe kimdir, kaç yaşında? Yıldız Tilbe yoğun bakımda mı, hastalandı mı son dakika? Sağlık durumu...
"Yıldız Tilbe sağlık durumu nasıl?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sosyal medyada çıkan iddialar, Yıldız Tilbe'nin hayranlarını endişelendirdi. Peki, Yıldız Tilbe hastalandı mı, neden? İşte haberin detayları...
"Yıldız Tilbe sağlık durumu nasıl son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sosyal medyada çıkan iddialar, Yıldız Tilbe'nin hayranlarını endişelendirdi. Peki, Yıldız Tilbe yoğun bakımda mı? İşte haberin detayları...
Yıldız Tilbe'nin yoğun bakıma alındığı yönündeki haberler, sosyal medyada büyük yankı buldu. Ancak Tilbe'nin gün içerisinde yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı.
"İYİYİM ALLAH'A ŞÜKÜR"
Ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:
"İyiyim Allaha Şükür , Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz,oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle🤍biraz zor biri 🤍 problemli🤍öf sınırındayım 🕊 belki üçüncüleri olurum🕊"
YILDIZ TİLBE KİMDİR?
1991 yılının sonlarında Sezen Aksu, Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistlik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiş, Sezen Aksu'nun evine taşınmıştır. Sezen Aksu'ya konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapmıştır.
Bu sırada Cem Özer'in "Laf Lafı Açıyor" isimli programında solistlik teklifi almış ve bir süre programın solisti olarak şarkı söylemiştir. Bu programda kazandığı ün ile albüm teklifleri alarak 1994 yılının yazında ilk klibini Cenk Torun'la birlikte oynadığı "Delikanlım" adlı parçaya çekti.
ALBÜMLERİ
*1994: Delikanlım
*1995: Dillere Destan
*1996: Aşkperest
*1998: Salla Gitsin Dertlerini
*2001: Gülüm
*2002: Haberi Olsun
*2003: Yürü Anca Gidersin
*2004: Yıldız'dan Türküler
*2004: Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım
*2005: Papatya Baharı
*2006: Tanıdım Seni
*2008: Güzel
*2009: Aşk İnsanı Değiştirir
*2010: Hastayım Sana
*2011: Oynama
*2013: Yeniden Eskiler Arabesk
2014: Şivesi Sensin Aşkın
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK, Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! 7 bin 200 günle 5 yıl erkene çekilecek! (4B) prim indirimi, şartları...
- Yıldız Tilbe kimdir, kaç yaşında? Yıldız Tilbe yoğun bakımda mı, hastalandı mı son dakika? Sağlık durumu...
- AVPGY BORSA İŞLEM TARİHİ 2023! Avrupakent GYO ne zaman işlem görecek? Halka arz sonuçları...
- Gelinim Mutfakta 19 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
- Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
- Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
- Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...
- Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
- Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransa'dan geliyor! Puzzle'ın eksik parçası tamamlanıyor
- Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı
- Güneş Patlaması oldu mu, etkileri neler? Elektrik ve radyo sinyalleri bozulacak mı? NASA detaylarıyla duyurdu: 2017'den itibaren...