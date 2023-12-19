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Yıldız Tilbe kimdir, kaç yaşında? Yıldız Tilbe yoğun bakımda mı, hastalandı mı son dakika? Sağlık durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Yıldız Tilbe kimdir, kaç yaşında? Yıldız Tilbe yoğun bakımda mı, hastalandı mı son dakika? Sağlık durumu...

"Yıldız Tilbe sağlık durumu nasıl?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sosyal medyada çıkan iddialar, Yıldız Tilbe'nin hayranlarını endişelendirdi. Peki, Yıldız Tilbe hastalandı mı, neden? İşte haberin detayları...

"Yıldız Tilbe sağlık durumu nasıl son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sosyal medyada çıkan iddialar, Yıldız Tilbe'nin hayranlarını endişelendirdi. Peki, Yıldız Tilbe yoğun bakımda mı? İşte haberin detayları...

Yıldız Tilbe'nin yoğun bakıma alındığı yönündeki haberler, sosyal medyada büyük yankı buldu. Ancak Tilbe'nin gün içerisinde yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı.

"İYİYİM ALLAH'A ŞÜKÜR"

Ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"İyiyim Allaha Şükür , Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz,oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle🤍biraz zor biri 🤍 problemli🤍öf sınırındayım 🕊 belki üçüncüleri olurum🕊"

YILDIZ TİLBE KİMDİR?

1991 yılının sonlarında Sezen Aksu, Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistlik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiş, Sezen Aksu'nun evine taşınmıştır. Sezen Aksu'ya konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapmıştır.

Bu sırada Cem Özer'in "Laf Lafı Açıyor" isimli programında solistlik teklifi almış ve bir süre programın solisti olarak şarkı söylemiştir. Bu programda kazandığı ün ile albüm teklifleri alarak 1994 yılının yazında ilk klibini Cenk Torun'la birlikte oynadığı "Delikanlım" adlı parçaya çekti.

ALBÜMLERİ

*1994: Delikanlım
*1995: Dillere Destan
*1996: Aşkperest
*1998: Salla Gitsin Dertlerini
*2001: Gülüm
*2002: Haberi Olsun
*2003: Yürü Anca Gidersin
*2004: Yıldız'dan Türküler
*2004: Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım

*2005: Papatya Baharı
*2006: Tanıdım Seni
*2008: Güzel
*2009: Aşk İnsanı Değiştirir
*2010: Hastayım Sana
*2011: Oynama
*2013: Yeniden Eskiler Arabesk
2014: Şivesi Sensin Aşkın

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