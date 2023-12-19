Meteoroloji kar için gün verdi! Sıcaklıklar bir anda düşecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.