19 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji kar için gün verdi! Sıcaklıklar bir anda düşecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji kar için gün verdi! Sıcaklıklar bir anda düşecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
ABONE OL
Meteoroloji kar için gün verdi! Sıcaklıklar bir anda düşecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 5 günlük hava tahmininde başta Ankara olmak üzere çok sayıda ilde kar yağışının etkili olacağı görüldü. Özellikle hafta sonu hava sıcaklıkları düşecek ve yağmurlu hava yerini yoğun kara bırakacak. İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahminlerinde yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve çok sayıda ilde yoğun kar yağışının etkili olacağı görüldü.

Başta Ankara olmak üzere çok sayıda il kar yağışına teslim olacakken Meteoroloji'den pus ve sis konusunda vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.



Hava sıcsklığı: ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA