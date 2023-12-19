Cevdet Arıkan kimdir? Seferoğulları’nın Suphi’si Cevdet Arıkan kaç yaşında vefat etti? Hayatı, oynadığı dizi ve filmler...

CEVDET ARIKAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Suphi karakteri ile sinema tarihine geçen Arıkan, 75 yaşında hayata veda etti.

Acı haberi, Cevdet Arıkan'ın oğlu Cem Arıkan duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan oğul Arıkan, "Benim babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi. Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.