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Cevdet Arıkan kimdir? Seferoğulları'nın Suphi'si Cevdet Arıkan kaç yaşında vefat etti? Hayatı, oynadığı dizi ve filmler...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Cevdet Arıkan kimdir? Seferoğulları’nın Suphi’si Cevdet Arıkan kaç yaşında vefat etti? Hayatı, oynadığı dizi ve filmler...

"Cevdet Arıkan kaç yaşındaydı, neden vefat etti?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türk sinemasının sevilen ve saygı duyulan isimlerinden usta oyuncu Cevdet Arıkan, Tosun Paşa filmiyle hafızalara kazınan Seferoğulları'nın Suphi karakteri ile tanınmıştı. Son dakika haberine göre, Cevdet Arıkan hayatını kaybetti. İşte Cevdet Arıkan hakkında merak edilenler...

Tosun Paşa filminde, Seferoğulları Ailesi'nin unutulmaz karakterlerinden Suphi'yi canlandıran usta oyuncu Cevdet Arıkan, hayatını kaybetti. Peki, Cevdet Arıkan kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte Cevdet Arıkan'ın hayatı ve kariyeeri hakkında merak edilenler...

CEVDET ARIKAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Suphi karakteri ile sinema tarihine geçen Arıkan, 75 yaşında hayata veda etti.

Acı haberi, Cevdet Arıkan'ın oğlu Cem Arıkan duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan oğul Arıkan, "Benim babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi. Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

CEVDET ARIKAN KİMDİR?

Cevdet Arıkan 26 Şubat 1948'de Mersin'de dünyaya geldi. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", Ferdi Tayfur'un "Çeşme", "Ben de özledim", Cüneyt Arkın'ın "Gırgır Ali" ve "İstasyon" filmleri başta olmak üzere 120'nin üzerinde filmde rol almıştı.

Ediz Hun, Erol Taş, Ayhan Işık, Murat Soydan ve Kadir İnanır gibi birçok ünlüyle aynı sette çalışan Arıkan 76 yaşındaydı.

Cevdet Arıkan, genç yaşta girdiği ve uzun yıllar emek harcadığı sinemadan uzaklaşarak ailesiyle birlikte Tarsus'a yerleşmişti.

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