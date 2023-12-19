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Çatalca'da feci kaza! 2 THY pilotu hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2023
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Çatalca’da feci kaza! 2 THY pilotu hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda içerisinde 3 THY pilotunun bulunduğu araç seyir halindeyken bir tıra arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan pilotlardan 2'si hayatını kaybetti.

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