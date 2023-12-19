Liselilerin kız kavgasında kan aktı: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul Küçükçekmece'de 7 liseli arasında kız meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis şüpheli B.G.'i yakalamak için çalışma başlattı.
Küçükçekmece'de iddiaya göre, sokak ortasında toplanan liseli 7 kişilik grup arasında çıkan tartışmada B.G., kendisine tokat atan arkadaşlarına tabancayla ateş ederek kovaladı. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, polis şüpheli B.G.'i yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin arkadaşlarını tabancayla kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, pazar günü saat 15.30 sıralarında Tevfikbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.G., Utku A. ve Ali N.'nin de bulunduğu lise öğrencisi 7 arkadaş, sokakta bir araya geldi. Bu sırada B.G. ile bir arkadaşı arasında kız arkadaşları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası, arkadaşının kendisine tokat atmasına tepki gösteren B.G., belinden çıkardığı tabancayla arkadaşlarına ateş ederek kovalamaya başladı. Kurşunların isabet ettiği Utku A. ve Ali N. yaralandı.
B.G. ise bir süre sonra kovalamayı bırakarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan Ali N.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, Utku A.'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheli B.G.'i yakalamak için çalışmaları devam ediyor. B.G.'nin eline aldığı tabancayla arkadaşlarını kovaladığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"ÇOCUK CANINI KURTARMAK İÇİN ATEŞ EDİYOR"
Olaya tanık olan esnaf Sadettin Kara, "Gördüğümüz kadarıyla 5 kişi bir çocuğa saldırıyor. Çocukta canını kurtarmak için silah çekiyor, ateş ediyor. Biri kolundan, diğeri göğsünden yaralanıyor" dedi.
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