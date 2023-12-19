Çanakkale’de kan donduran cinayet iddiası! Sevgilisini uçurumdan atmış

YÜKSEKLİK KORKUSU VARDI

Aile ayrıca Yeşim Demir'in panik atak olduğunu, hastane kayıtları ve kullandığı ilaçlarla sabit olduğunu, yükseklik korkusu olan kızlarının uçurumun 1-1,5 metre yakınında oturmasının mümkün olmadığını belirtti.

İddiaya göre, Nizamettin Gürsu'nun ailesi ve boşandığı ilk eşi, genç kadını olaydan bir ay önce arayarak tehdit etti.