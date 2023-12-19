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Çanakkale'de kan donduran cinayet iddiası! Sevgilisini uçurumdan atmış

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Çanakkale’de kan donduran cinayet iddiası! Sevgilisini uçurumdan atmış

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, erkek arkadaşı ile gün batımını seyretmeye giden Yeşim Demir (39), uçurumdan yuvarlanıp, hayatını kaybetti. Çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen sevgili Nizamettin Gürsu, genç kadının ailesinin yaptığı itiraz üzerine tutuklandı. Ailenin iddiaları ve savcılığın delil olarak mahkemeye sunduğu kanıtlar olayın hikayesini değiştirdi.

İstanbul'da bir reklam ajansında grafiker olarak çalışan Yeşim Demir (39) erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile gittiği Bozcaada'da geçen temmuz ayında evlilik teklifi almış, bir gün sonra bunu kutlamak için çıktıkları Polente tepesinde 30 metrelik uçurumdan düşmüştü. Genç kadın olay yerinde 45 dakika boyunca kalp masajı yapılmasına rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Jandarma tarafından gözaltına alınan Nizamettin Gürsu ilk ifadesinde "Evlilik teklifi sonrası romantik bir anımız olsun diye orayı seçtik. Biraz alkol aldık. Dengesini kaybedip aşağıya düştü" dedi. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Nizamettin Gürsu, yurtdışı yasağı konarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

AİLE "KAZA DEĞİL, CİNAYET"

Olayla ilgili soruşturma sürerken, genç kadının ailesi kızlarının ölümünün kaza değil, cinayet olduğunu belirterek Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aile suç duyurusunda, "şüpheli" gördükleri her bir ayrıntıyı tek tek anlattı.

Ailesi, kızlarının yüzüğü çıkarıp, teklifi reddettiği ve olay günü kavga yaşandığını iddia ederken, olay yerinde kırık bardaklar ile kırık hoparlör olduğu tespit edildi.

YÜKSEKLİK KORKUSU VARDI

Aile ayrıca Yeşim Demir'in panik atak olduğunu, hastane kayıtları ve kullandığı ilaçlarla sabit olduğunu, yükseklik korkusu olan kızlarının uçurumun 1-1,5 metre yakınında oturmasının mümkün olmadığını belirtti.

İddiaya göre, Nizamettin Gürsu'nun ailesi ve boşandığı ilk eşi, genç kadını olaydan bir ay önce arayarak tehdit etti.

TUTUKLANDI

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı, Demir ailesinin şüphelerini ve olay yerinden elde edilen delilleri değerlendirerek soruşturmasını tamamlandı.

Yürütülen, soruşturma kapsamında Demir'in erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu önceki akşam Sakarya'da gözaltına alındı. Çanakkale'ye getirilen Gürsu, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ailenin iddiasına göre 6 Temmuz'da çekilen fotoğrafta genç kızın parmağındaki yüzük, bir gün sonra yani olayın yaşandığı gün Nizamettin Gürsu'nun üzerinde çıktı.

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