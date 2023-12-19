Böyle acımasızlık görülmedi! 2.5 aylık bebeğin kanından uyuşturucu madde çıktı! Yürekleri yakan ölüm cezasız kalmadı

"ANNE SÜTÜYLE DE GEÇMİŞ OLABİLİR, GIDALARLA DA VERİLMİŞ OLABİLİR"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, ölen bebek El Omarı'nın ölüm saati ve uyuşturucu maddenin ölüm saatinden ne kadar zaman önce verilmiş olabileceği konusunda Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulundan hazırlanan rapor ulaştı.

Bu raporda, "Bebeğin ölümünün 13 Nisan 2022 tarihi saat 05.00'dan önceki 6 saatlik zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiş olduğu, ölümüne neden olan uyarıcı maddenin anne sütüyle bebeğe geçmiş olabileceği gibi gıdalarla veya sulandırılarak ağız yoluyla da verilebileceği, mevcut verilerle bu iki durum arasında tıbben ayrım yapılamadığı, ölümüne neden olan uyarıcı maddelere ölümünden önceki 24 saat içerisinde maruz kalınmış olduğu" belirtildi.