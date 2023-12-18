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Ticaret Bakanlığından fırsatçılara 114 milyon TL ceza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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Ticaret Bakanlığından fırsatçılara 114 milyon TL ceza

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı, aralık ayında mevzuata aykırı bulunan reklam ve ticari uygulamalara 21 milyon 591 bin, 2023 yılında ise toplam 114 milyon 139 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

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