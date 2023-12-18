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Eğlence mekanına kanlı baskın! 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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Eğlence mekanına kanlı baskın! 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan bir eğlence merkezine gece saatlerinde silahlı baskın düzenlendi. Yaşanan saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Avcılar'da bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Ambarlı sahilindeki eğlence mekanına gelen 2 saldırgan henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı.

3 kişi yaralanırken işletme sahibi Hüseyin Taş, kaçan saldırganları kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında silahla vurulan Hüseyin Taş, yaşamını yitirdi. Zanlılardan B.K. kısa sürede yakalanırken, yaralılar Celal T, Ayhan K. ve Burhan K'nin tedavileri sürüyor.

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