Eğlence mekanına kanlı baskın! 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Avcılar'da bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Ambarlı sahilindeki eğlence mekanına gelen 2 saldırgan henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı.