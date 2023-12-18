Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a örgüt suçlaması! İfadesi ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eşi Mehmet Bilir’in Pendik ve Kocaeli’nde bulunan iş yerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Ronay hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...
Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'nde işyerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarda iş yerine motosikletli kasklı kişilerin ateş ettiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık'ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 adet fişek ve hassas terazi ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi.
ECE RONAY'A ÖRGÜT SORUŞTURMASI
"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", Yönetmek veya Üye Olmak", "Tehdit", "Kasten Yaralama", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Mala Zarar Verme", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İFADESİ 1 SAAT SÜRDÜ
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen Ece Ronay ve 4 şüpheli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldü. Yaşı küçük olan bir şüpheli ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosuna sek edildi. Ece Ronay'ın ifadesi yaklaşık 1 saat sürdü.
TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ
Ece Ronay'ın, emniyette yöneltilen iddiaları reddederek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Gözaltında verdiği ifadede söz konusu işyerlerine yönelik kurşunlama olayları ile herhangi bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenilen Ronay, iddiaları tümüyle reddettiği aktarıldı.
KAAN A'NIN İSMİNİ VERDİLER
Gözaltındaki diğer 5 şüphelinin ise eylemde yer aldıklarını kabul ettikleri, Gebze ve Kadıköy'deki adı geçen işyerine yönelik kurşunlama olayında talimatı Kaan A. adlı kişiden aldıklarını itiraf ettikleri kaydedildi. Ateş eden kişilere talimat verdiği öne sürülen Kaan A.'nın ise yurt dışında olduğu ileri sürüldü.
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