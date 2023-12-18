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Mardin'de soba faciası! 5 kişilik ailenin durumu kritik

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2023
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Mardin’de soba faciası! 5 kişilik ailenin durumu kritik

Mardin'de Gülistan Karaboğa (38) ile 5 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan aile üyelerinin tamamının durumunun ağır olduğu bildirildi.

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