Hukuk literatüründe bir ilk! 100 milyonluk servet getiren itiraf

ANNESİNİN BABASI DA BAŞKA

Bu arada, anne Melek Bozkurt'un (80) babası olduğu iddia edilen ve uzun yıllar önce ölen Mehmet Bozkurt'un mezarı da açılarak DNA testi yapıldı. Bu testte de Melek Bozkurt'un biyolojik babasının Mehmet Bozkurt olduğu belirlendi.

HUKUK LİTERATÜRÜNDE İLK

Anne-oğulun avukatı Varol Turbay, "Meslek hayatım boyunca, yüzlerce babalık davasına baktım. Ancak anne ve oğlunun babalarını birlikte aramalarına ilk kez şahitlik ediyorum. Bu özelliğiyle bu dava dünya hukuk literatüründe bir ilk" diye konuştu.