İstanbul'a kar müjdesi ❄️Sert sistem göründü: Meşaleleri yakın kar müjdesi yakın | Atkı ve bereleri hazırlayın ⛄
Aralık ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde düşen hava sıcaklıkları artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların birkaç gün daha yükseleceğini belirtirken, vatandaşlar İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorularına yanıt arıyor.
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası bölgeleri terk ederken, sıcaklıkların birkaç gün daha artacağı ardından yeni bir dalga ile yağışların geri geleceği belirtildi.
BAZI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Bugün ve yarın yurdun kuzey batısı dışında diğer bölgelerde yağış görülecek. Yağışlar çarşamba günü doğuda devam edecek. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından Istranca Ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kastamonu'nun da yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.
"MEŞALELERİ YAKIN KAR MÜJDESİ YAKIN"
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar yağışının geleceğini belirtti. Ökten, "Sizlere her an modellerde değişim olabilir demiştim. Bu akşam güncellemesinde sert bir sistem göründü. Kar müjdesi yakın. Meşaleleri yakın..." ifadelerini kullandı.
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