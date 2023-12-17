Güneş Patlaması oldu mu, etkileri neler? Elektrik ve radyo sinyalleri bozulacak mı? NASA detaylarıyla duyurdu: 2017'den itibaren...
Güneş patlamaları, son günlerde gündemde artan bir endişe kaynağı haline geldi. NASA'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar ve bilim insanlarının uyarıları, Güneş patlamalarının olası etkilerini gündeme taşıdı. Elektrik kesintisi iddiaları, özellikle Güneş patlamalarının Dünya üzerindeki etkileriyle ilgili endişeleri artırdı. Peki Güneş patlaması oldu mu, etkileri neler?
Güneş fırtınası etkileri ve olası zamanlaması, uzmanların uyarılarıyla gündemin merkezinde yer almaya devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre, Güneş atmosferinden meydana gelen koronal delik adı verilen boşluklar, Dünya'ya doğru bir Güneş fırtınasına neden olabilir. Özellikle 2024 yılına dair endişeler giderek artarken, Güneş patlamalarının potansiyel etkileri arasında manyetik fırtınalar, radyo frekanslarında kesintiler, iletişim ağlarında bozulmalar, uyduların işlevsiz hale gelmesi, elektrik kesintileri ve kutup bölgelerinde aurora gibi olaylar bulunuyor.
GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN OLACAK, OLDU MU?
NASA, son altı yılın en güçlü güneş patlamasına ait olduğunu duyurduğu görüntüleri yayınladı. Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli patlamanın, Perşembe günü Dünya'daki bazı radyo iletişimini kısa bir süre için devre dışı bıraktığı öğrenildi. NASA, patlamanın radyo iletişimi üzerindeki etkisinin Perşembe günü öğlen ile öğleden sonra 2 arasında hissedildiğini ve bilim adamlarının "güneşin uzak kuzeybatı bölgesinde bulunan" CME'nin diğer etkilerini analiz ettiklerini aktardı.
Merkez, bunun 10 Eylül 2017'den bu yana kaydedilen en güçlü güneş patlaması olduğunu ve mevcut güneş döngüsünün en güçlüsü olduğunu bildirdi. Dünya'yı etkileyen X sınıfı güneş patlamalarının çoğu 1 ila 9 arasında derecelendirilirken, Perşembe günkü olay 8 olarak sınıflandırıldı. Tarihteki en güçlü güneş patlamasının 4 Kasım 2003'teki X28 olayı olduğu biliniyor.
2024'TE İNTERNET HAFTALARCA KESİLEBİLİR
25 numaralı mevcut güneş döngüsü, 2019 yılında başladı ve yaklaşık 2030 yılına kadar devam edecek. Bir araya gelerek takımadalara benzeyen 'güneş lekeleri', yıldızımızın manyetik alanındaki büyük değişikliklerden kaynaklanıyor. Ayrıca Dünya'ya şiddetli enerji patlamaları göndererek, potansiyel olarak uydulara zarar verebilecek ve interneti bozabilecek 'güneş fırtınalarına' neden oluyorlar. Bu lekeler, aynı zamanda güçlü enerji patlamalarına yol açarak Güneş fırtınalarına neden olabilirler. Bu fırtınalar, uydulara zarar verebilir ve hatta iletişim sistemlerini kesintiye uğratabilir.
Yeni bir araştırma, Güneş maksimumunun, beklenenenden daha erken bir şekilde 2024'ün başlarında yaşanacağını gösterdi. Bu tahmin, NASA'nın 2025 sonları için öngördüğü tahminle farklılık gösteriyor. Hintli bir araştırma ekibi, IISER Kolkata Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi'nden fizikçi Dr. Dibyendu Nandi liderliğinde, bu yeni tahmini ortaya attı.
GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?
Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.
1859 GÜNEŞ FIRTINASI EN GÜÇLÜ SOLAR FIRTINAYI TETİKLEDİ
Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859 da solar döngü 10 sırasında olmuş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Bir solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, Dünya'nın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, Richard Christopher Carrington tarafından gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi.
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