Güneş Patlaması oldu mu, etkileri neler? Elektrik ve radyo sinyalleri bozulacak mı? NASA detaylarıyla duyurdu: 2017’den itibaren...

Güneş fırtınası etkileri ve olası zamanlaması, uzmanların uyarılarıyla gündemin merkezinde yer almaya devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre, Güneş atmosferinden meydana gelen koronal delik adı verilen boşluklar, Dünya'ya doğru bir Güneş fırtınasına neden olabilir. Özellikle 2024 yılına dair endişeler giderek artarken, Güneş patlamalarının potansiyel etkileri arasında manyetik fırtınalar, radyo frekanslarında kesintiler, iletişim ağlarında bozulmalar, uyduların işlevsiz hale gelmesi, elektrik kesintileri ve kutup bölgelerinde aurora gibi olaylar bulunuyor.

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN OLACAK, OLDU MU?