Bursa'da kan donduran olay! Uzaklaştırma süresi bitince evi bastı | Göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Bursa'da kan donduran olay yaşandı. Uzaklaştırma kararı 11 gün önce biten 34 yaşındaki Mustafa Ali Ayda evini bastı. 4 çocuk annesi eşi 32 yaşındaki Burcu Ayda'yı sol göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın kurtarılamadı.
Tüyler ürperten vahşet sabaha karşı Bursa Yıldırım'da yaşandı. Hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı 11 gün önce biten Mustafa Ali Ayda, 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda'nın yaşadığı evi bastı.Kapıyı açan Burcu Ayda'ya bir anda saldıran Mustafa Ali Ayda, yanında bulunan bıçakla eşini sol göğsünden bıçaklayarak kaçtı.
Burcu Ayda'nın ve çocuklarının çığlıklarını duyarak yardıma koşan komşuları, kadını kapının girişinde kanlar içinde yatarken gördü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ayda, ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise incelemede bulundu.
Tedavi altına alınan Burcu Ayda burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan Mehmet Ali Ayda'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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