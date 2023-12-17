En zorlu optik test! Resimdeki kadını görebilmek samanlıkta iğne aramaktan daha zor!

Resimde, rahat bir öğleden sonra uykusunu çeken yaşlı bir adamın varlığı ilk bakışta belirgin. Ancak, bulmacanın zorluğu, bu adamın yalnız olmadığını fark etmekten geçiyor. Gözlerini kırpıştırıp daha yakından bakanlar, resimdeki ikinci kişiyi keşfedecekler.

Optik illüzyonların genellikle zor anlaşıldığı bir gerçek olsa da, bu bulmaca bir adım daha ileri giderek sadece birkaç saniye içinde çözülmeyi hedefliyor. Sosyal medya üzerinde yapılan yorumlara göre, birçok kişi kadını fark etmekte zorlanıyor ve bazıları için bu bulmaca, en zorlu optik illüzyonlardan biri olarak nitelendiriliyor.

Bulmacanın yaratıcısı, ipucu olarak yaşlı adamın karısının saçını çıkarmaya çalışmayı öneriyor. Bu ipucunu takip edenler, sıra dışı optik yanılsamayı çözebilir ve saniyeler içinde uykusundaki kadını bulabilirler.