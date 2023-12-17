17 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri En zorlu optik test! Resimdeki kadını görebilmek samanlıkta iğne aramaktan daha zor!

En zorlu optik test! Resimdeki kadını görebilmek samanlıkta iğne aramaktan daha zor!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2023 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
ABONE OL
En zorlu optik test! Resimdeki kadını görebilmek samanlıkta iğne aramaktan daha zor!

Gün geçtikçe popülerleşen optik yanılsama ve bulmaca trendleri, şimdi de sosyal medya platformunda dolaşıyor. Bu seferki bulmaca, akıllara durgunluk veren bir durumu içeriyor. Bir resimde görülen yaşlı adamın uykusundaki karısını sadece 11 saniyede tespit etme görevini içeren bulmaca, internet kullanıcılarını zekalarını ve görsel algılarını test etmeye davet ediyor. Peki siz resimdeki kadını görebilecek misiniz?

Resimde, rahat bir öğleden sonra uykusunu çeken yaşlı bir adamın varlığı ilk bakışta belirgin. Ancak, bulmacanın zorluğu, bu adamın yalnız olmadığını fark etmekten geçiyor. Gözlerini kırpıştırıp daha yakından bakanlar, resimdeki ikinci kişiyi keşfedecekler.

Optik illüzyonların genellikle zor anlaşıldığı bir gerçek olsa da, bu bulmaca bir adım daha ileri giderek sadece birkaç saniye içinde çözülmeyi hedefliyor. Sosyal medya üzerinde yapılan yorumlara göre, birçok kişi kadını fark etmekte zorlanıyor ve bazıları için bu bulmaca, en zorlu optik illüzyonlardan biri olarak nitelendiriliyor.

Bulmacanın yaratıcısı, ipucu olarak yaşlı adamın karısının saçını çıkarmaya çalışmayı öneriyor. Bu ipucunu takip edenler, sıra dışı optik yanılsamayı çözebilir ve saniyeler içinde uykusundaki kadını bulabilirler.

İşte resimdeki gizli kadın!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA